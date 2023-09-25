Россияне стали активнее использовать дроны в районе Бахмута. Что об этом говорят в ВСУ

Российские военные стали чаще использовать дроны различного вида на Бахмутском направлении. Однако для бойцов ВСУ это не является критической проблемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-офицера 3-й штурмовой бригады ВСУ Александра Бородина в эфире национального телемарафона.

Он заявил, что враг всегда идет от масштабов, от количества. Россияне адаптируются к новым условиям, речь идет о минировании и саперных работах. Однако серьезным элементом реформирования является использование дронов.

"Артиллерия, пехотные, танковые (войска - ред.) все это так или иначе неизменно. Можно сказать, что там добровольцы, они немного экспериментируют с подразделениями, то есть они создают различные форматы подразделений, разное подчинение разного формата набранных людей и обучение соответственно, и вооружение, однако это не критично", - сказал Бородин.

По его словам, использование россиянами дронов на Бахмутском направлении тоже не является критической проблемой для ВСУ.

Реакция россиян на новые вызовы медленнее, чем у ВСУ

По его словам, россияне понимают, что в этой войне дроны являются такими новыми силами и средствами, которые очень сильно меняют ситуацию на поле боя. Именно поэтому они пытаются с ними работать, однако они смогли это понять только через год.

"Все же скорость реакции на новые вызовы у них значительно меньше чем у нас, потому что это такая пирамидальная структура. Для каких-то реформ в армии каких-то изменений, новых вызовов, им надо провести через всю грубо говоря пирамиду руководства по сравнению с нами. Это совсем другое, у нас более горизонтальная структура и поэтому мы быстрее адаптируемся", - сказал пресс-офицер 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Какие дроны россияне используют под Бахмутом

Бородин отметил, что это также является вызовом для ВСУ, однако это вопрос технологий и скорости изменения, воплощения новых подходов и он думает, что в этом плане украинская армия выиграет.

Также он пояснил, что россияне применяют различные виды беспилотников на Бахмутском направлении, речь идет о дронах-камикадзе, о сбросе бомб, однако в большинстве используются именно ударные дроны.

"Новые модели и разные подходы. Да это действительно так, но я же говорю, у них скорость их изменений она намного меньше. Они не так быстро делают, как это делаем мы", - добавил Бородин.

Контрнаступление Украины

Напомним, с лета наши бойцы продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними освобожденными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Ранее в ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения оккупантов.

Также представитель Восточной группировки Евлаш сообщал об успехах ВСУ в районе Клещиевки на Бахмутском направлении.