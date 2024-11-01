Россияне попытаются захватить Купянск до Нового года, - аналитик

"Они будут двигаться на север. Они сейчас вышли на левый берег реки Оскол и будут двигаться на север. Параллельно они будут формировать себе фланги. Они будут запирать фланги", - заметил эксперт.

Он пояснил, что основная задача военных РФ - дойти до Купянска, сформировав одновременно возможность удара с Севера, Востока и Юга.

"То есть классический охват города для начала штурмовых действий. Я думаю, они будут пытаться сделать это до Нового года, но вопрос, удастся ли им это", - подчеркнул он.