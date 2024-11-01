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Россияне попытаются захватить Купянск до Нового года, - аналитик

Фото: россияне попытаются захватить Купянск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Олейник

Российские военные планируют классический охват города. В целом их план предполагает захват Купянска до Нового года.

Об этом в комментарии YouTube РБК-Украина рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Они будут двигаться на север. Они сейчас вышли на левый берег реки Оскол и будут двигаться на север. Параллельно они будут формировать себе фланги. Они будут запирать фланги", - заметил эксперт.

Он пояснил, что основная задача военных РФ - дойти до Купянска, сформировав одновременно возможность удара с Севера, Востока и Юга.

"То есть классический охват города для начала штурмовых действий. Я думаю, они будут пытаться сделать это до Нового года, но вопрос, удастся ли им это", - подчеркнул он.

Напомним, что по данным начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина во вторник, 29 октября, российские оккупанты находились уже в 2,5-3 километрах от Купянска.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что военные России ежедневно обстреливают Купянскую общину. Из-за чего оттуда ежедневно эвакуируют до 200 человек.

Кроме того, по его словам, россияне атакуют переправы на реке Оскол. В связи с этим усложнена эвакуация Купянска и других близлежащих населенных пунктов.

Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), фиксируется незначительное продвижение оккупантов вблизи Купянска.

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