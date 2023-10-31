ua en ru
Вт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Необычная тенденция. Оккупанты перетягивают из Мариуполя живую силу на фронт (фото)

Мариуполь, Вторник 31 октября 2023 09:07
UA EN RU
Необычная тенденция. Оккупанты перетягивают из Мариуполя живую силу на фронт (фото) Фото: оккупанты перетягивают из Мариуполя живую силу на фронт (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские захватчики, вероятно, испытывают нехватку живой силы на линии фронта, поэтому стягивают из Мариуполя грузовики с военными. При этом замечена необычная тенденция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Большая колонна восемь грузовиков с живой силой через Стан 3000 (Листопрокатный стан 3000 Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, - ред.) в направлении центра города и дальше в направлении Никольского", - рассказал он.

По словам советника мэра, маршрут перемещения указывает на то, что личный состав содержался на территории ММК им. Ильича как пункта базирования и оттуда перекидывается в направлении или Полог или Угледара через Малоянисоль.

"Интересная и необычная тенденция вытягивания резервов именно из Мариуполя", - констатировал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Ранее Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около 5 тысяч новых резервов. Главное их отличие - две пушки на шевронах. Как отмечал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, последнее подобное введение новых резервов в Мариуполь фиксировалось в апреле 2023 года. Подробнее о том, для чего нужна подобная переброска живой силы в Мариуполь - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
Потери России в Украине с начала войны превысили 300 тысяч военных, - Генштаб
Потери России в Украине с начала войны превысили 300 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ