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Россияне сегодня более 50 раз обстреляли две северные области

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Украина, Пятница 17 февраля 2023 16:46
Россияне сегодня более 50 раз обстреляли две северные области Фото: россияне сегодня более 50 раз обстреляли две северные области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты более 50 раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области и пятницу, 17 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативного командования "Север".

По данным командования, с 13:14 до 13:16, вероятно из миномета 120 мм, было слышно два прихода в районе населенного пункта Бачевск. А с 11:51 до 12:45 было зафиксировано 12 приходов, вероятно, из САУ, в районе населенного пункта Колос.

"С 11:55 до 12:57 сообщили о 10 приходах, вероятно с САУ, в районе н.п. Мефедовка. С 11:45 до 11:50 сообщили о 30 приходах, вероятно с РСЗО, в районе н.п. ", – сказано в сообщении.

Предварительно среди личного состава и техники потерь нет. Также не поступала информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры.

Напомним, что российские войска по артиллерии и минометам обстреляли семь общин в Сумской области.

Добавим, также мы писали о том, что путинская армия из минометов обстреляла границу Сумской области.

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Российская Федерация Сумская область окупанти Черниговская область
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