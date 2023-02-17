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Росіяни сьогодні понад 50 разів обстріляли дві північні області

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Україна, П'ятниця 17 лютого 2023 16:46
Росіяни сьогодні понад 50 разів обстріляли дві північні області Фото: росіяни сьогодні понад 50 разів обстріляли дві північні області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти понад 50 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області і п'ятницю, 17 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативного командування "Північ".

За даними командування, з 13:14 до 13:16, ймовірно з міномета 120 мм, було чути два приходи в районі населеного пункту Бачівськ. А з 11:51 до 12:45 було зафіксовано 12 приходів, ймовірно з САУ, в районі населеного пункту Колос.

"З 11:55 до 12:57 повідомили про 10 приходів, ймовірно з САУ, в районі н.п. Мефедівка. З 11:45 до 11:50 повідомили про 30 приходів, ймовірно з РСЗВ, в районі н.п. Заруцьке", - сказано в повідомленні.

Попередньо, серед особового складу та техніки втрат немає. Також не надходила інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що російські війська з артилерії та мінометів обстріляли сім громад у Сумській області.

Додамо, також ми писали про те, що путінська армія з мінометів обстріляла прикордоння Сумської області.

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Російська Федерація Сумська область окупанти Черниговская область
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