Росіяни сьогодні понад 50 разів обстріляли дві північні області
Російські окупанти понад 50 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області і п'ятницю, 17 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативного командування "Північ".
За даними командування, з 13:14 до 13:16, ймовірно з міномета 120 мм, було чути два приходи в районі населеного пункту Бачівськ. А з 11:51 до 12:45 було зафіксовано 12 приходів, ймовірно з САУ, в районі населеного пункту Колос.
"З 11:55 до 12:57 повідомили про 10 приходів, ймовірно з САУ, в районі н.п. Мефедівка. З 11:45 до 11:50 повідомили про 30 приходів, ймовірно з РСЗВ, в районі н.п. Заруцьке", - сказано в повідомленні.
Попередньо, серед особового складу та техніки втрат немає. Також не надходила інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, що російські війська з артилерії та мінометів обстріляли сім громад у Сумській області.
Додамо, також ми писали про те, що путінська армія з мінометів обстріляла прикордоння Сумської області.
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