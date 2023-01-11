ua ru
Ср, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне снова обстреляли Курахово: в ОВА показали последствия

Новина українською →
Курахово, Среда 11 января 2023 14:24
Россияне снова обстреляли Курахово: в ОВА показали последствия Фото: россияне снова обстреляли Курахово (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Курахово в Донецкой области. В результате вражеской атаки люди не пострадали, однако есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

В результате обстрела Курахового были повреждены админздание и общественный туалет, также частично повреждена жилая пятиэтажка и коллектор.

Кроме того, попадание на территорию предприятия - технологический процесс не прекращен.

Напомним, сегодня россияне уже атаковали Курахово и Лиман, применяя артиллерию, а также ракеты типа С-300.

Вчера оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке, они атаковали частный сектор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Курахово
NEWS
Соледар не под контролем России. Череватый опроверг заявления оккупантов
Соледар не под контролем России. Череватый опроверг заявления оккупантов
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа