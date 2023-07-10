Россияне за сегодня 26 раз обстреляли приграничье Сумской области
В течение 10 июля россияне 26 раз обстреляли приграничные территории Сумской области, там зафиксировано 180 взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
Отмечается, что обстрелы потерпели Белопольская, Глуховская, Дружбовская, Эсманская, Краснопольская, Юнаковская, Середино-Будская и Хотинская общины.
Так, по Краснопольской общине оккупанты выпустили шесть мин и пять снарядов из артиллерии.
В Хотинской общине они применили вертолеты, выпустив по ней 14 неуправляемых авиационных ракет. Кроме того, 17 взрывов зафиксировали в результате атаки артиллерией.
Белопольское общество россияне обстреляли из миномета, выпустив 36 мин. Также враг выпустил 11 снарядов из гранатометов, четыре – из артиллерии, да еще пять – из РСЗО.
В Юнаковской общине россияне сбросили четыре мины.
Глуховскую общину оккупанты обстреляли из гранатомета, зафиксировано 50 взрывов.
В Дружбовской общине зафиксировано семь взрывов в результате атаки минометом.
На Эсманскую общину россияне сбросили с БПЛА 9 взрывных устройств.
Середино-будскую общину захватчики обстреляли из артиллерии, зафиксировано 6 взрывов.
По предварительной информации обошлось без потерь среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры.
Ситуация в Сумской области
В последнее время россияне увеличили интенсивность обстрелов приграничья Сумской области, из-за чего в регионе заявили о проведении эвакуации из 5-километровой пограничной зоны в Россию.
Позже в ОВА объяснили, чтоэвакуация будет добровольной, а не принудительной.
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