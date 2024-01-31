Россияне сбросили на жилой квартал Торецка авиабомбу, есть пострадавшие

Российские захватчики нанесли авиаудар по городу Торецк (Донецкая область) с применением управляемой бомбы. В результате вражеской атаки сегодня, 31 января, пострадали две местные женщины.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины .

По предварительным данным, по Торецку интервенты нанесли удар с использованием пятисоткилограммовой бомбы КАБ-500.

По данным следствия, населенный пункт был атакован сегодня в 15.25.

"Под прицел армии государства-агрессора попал жилой квартал. Две женщины в возрасте 36 и 64 лет получили контузии", - говорится в сообщении.

Было начато досудебное расследование процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Удары РФ по Донецкой области

Напомним, ранее сегодня сообщалось о российских обстрелах села Цукурино Покровского района. Атака была совершена в 16:16, вероятно, с использованием реактивных систем залпового огня РСЗО "Ураган".

Тогда в результате попадания снарядов в частный дом населенного пункта погибла 70-летняя женщина. Кроме того, повреждены многоэтажные жилые и частные дома, автобус, амбулатория и линии электропередач.

Последствия российских ударов по Торецку и Цукурино 31 января (фото: t.me/pgo_gov_ru)

Перед тем в Покровской городской военной администрации рассказали, что поздно вечером 30 января войска РФ обстреляли город, и ранения получили шесть человек.

Кроме того, вчера российские оккупанты обстреляли несколько городов в Донецкой области. В результате вражеских ударов погибла женщина, также были раненые.