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Росіяни скинули на житловий квартал Торецька авіабомбу, є постраждалі

Торецьк, Середа 31 січня 2024 20:50
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Росіяни скинули на житловий квартал Торецька авіабомбу, є постраждалі Фото: наслідки російського авіаудару по Торецьку (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники завдали авіаудар по місту Торецьк (Донецька область) із застосуванням керованої бомби. Внаслідок ворожої атаки сьогодні, 31 січня, постраждали дві місцеві жінки.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За попередніми даними, по Торецьку інтервенти завдали удару з використанням п'ятсоткілограмової бомби КАБ-500.

За даними слідства, населений пункт був атакований сьогодні о 15:25.

"Під приціл армії держави-агресора потрапив житловий квартал. Двоє жінок віком 36 та 64 років отримали контузії", - йдеться в повідомленні.

Було розпочате досудове розслідування за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Удари РФ по Донецькій області

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося про російський обстріл села Цукурине Покровського району. Атака була здійснена о 16:16, ймовірно, з використанням реактивних систем залпового вогню РСЗВ "Ураган".

Тоді внаслідок влучання снарядів у приватний будинок населеного пункту загинула 70-річна жінка. Крім того, було пошкоджено багатоповерхові житлові та приватні будинки, автобус, амбулаторію й лінії електропередач.

Наслідки російських ударів по Торецьку та Цукурине 31 січня (фото: t.me/pgo_gov_ua)

Перед тим у Покровській міській військовій адміністрації розповіли, що пізно ввечері 30 січня війска РФ обстріляли місто, і поранення отримали шестеро людей.

Крім того, вчора російські окупанти обстріляли кілька міст у Донецькій області. Унаслідок ворожих ударів загинула жінка, також були поранені.

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Торецк Авіаудари Війна Росії проти України
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