Оккупанты обстреляли поселок в Донецкой области: погибла женщина, повреждены админздания
Российская армия сегодня, 31 января, ударила по поселку Цукурино в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибла женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Селидовский городской совет.
"Сегодня в 16.10 пгт Цукурино обстреляли российские оккупационные войска", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в результате вражеского обстрела повреждены частные дома и админздания, повреждены линии электропередач.
Фото: Последствия ударов (facebook.com/selidovomva)
"К сожалению, погибла местная жительница 1953 г.р.", - добавили в горсовете.
Обстрелы Донецкой области
Российские войска постоянно обстреливают города и села Донецкой области, находящиеся как на линии фронта, так и немного от него.
Сегодня Покровская городская военная администрация сообщила, что российские войска поздно вечером, 30 января, обстреляли город. Шесть человек получили ранения.
Вчера россияне обстреляли несколько городов в Донецкой области. В результате вражеских ударов погибла женщина, есть раненые.
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