Россияне атаковали центр Покровска: шесть человек ранены

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Покровскую городскую военную администрацию .

"30 января около 22.00 враг ударил по центральной части города. В результате обстрела повреждены 5 многоквартирных домов, ранения получили 6 местных жителей", - говорится в сообщении.

Обстрел Покровска 30 января (pokrovsk-rada.gov.ua)

Как отмечают в администрации, по состоянию на 8 утра в контактный центр уже поступило 40 заявок по поводу имеющихся повреждений жилых помещений местных жителей.

"Бригады коммунальных служб производят оценку масштабов разрушений после чего приступят к выполнению восстановительных работ", - констатируют в ГВА.

Обстрелы Покровска

Оккупанты с постоянной периодичностью обстреливают Покровск Донецкой области. Например, буквально 24 января российские войска ударили по инфраструктурному объекту в Донецкой области из-за чего Покровск остался без воды.

А в ночь на 6 января захватчики нанесли массированный удар по Покровску. Тогда погибли более десяти человек, среди которых были дети.