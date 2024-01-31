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Россияне атаковали центр Покровска: шесть человек ранены

Донбасс, Среда 31 января 2024 09:43
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Россияне атаковали центр Покровска: шесть человек ранены Фото: россияне атаковали центр Покровска 30 января, 6 раненых (pokrovsk-rada.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Рссийские войска поздно вечером, 30 января, обстреляли Покровск Донецкой области. Шестеро людей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Покровскую городскую военную администрацию.

"30 января около 22.00 враг ударил по центральной части города. В результате обстрела повреждены 5 многоквартирных домов, ранения получили 6 местных жителей", - говорится в сообщении.

Обстрел Покровска 30 января (pokrovsk-rada.gov.ua)

Как отмечают в администрации, по состоянию на 8 утра в контактный центр уже поступило 40 заявок по поводу имеющихся повреждений жилых помещений местных жителей.

"Бригады коммунальных служб производят оценку масштабов разрушений после чего приступят к выполнению восстановительных работ", - констатируют в ГВА.

Обстрелы Покровска

Оккупанты с постоянной периодичностью обстреливают Покровск Донецкой области. Например, буквально 24 января российские войска ударили по инфраструктурному объекту в Донецкой области из-за чего Покровск остался без воды.

А в ночь на 6 января захватчики нанесли массированный удар по Покровску. Тогда погибли более десяти человек, среди которых были дети.

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