РФ ударила по Авдеевке и Нью-Йорку: есть погибшая и раненые

Российская армия сегодня, 30 января, обстреляла несколько городов в Донецкой области. В результате вражеских ударов погибла женщина, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру .

Обстрел Часового Яра

Около 09:00, армия государства-агрессора обстреляла территориальную общину в Бахмутском районе. Под огнем оккупантов оказался Часов Яр.

В результате попадания средств поражения на одной из улиц частного сектора ранены 45-летний мужчина и женщина 69 лет. С осколочными ранениями пострадавшие доставлены в больницу.

Предварительно, против мирного населения войска РФ использовали FPV-дрон.

Удар по Авдеевке и Нью-Йорку

Через час враг совершил атаку на Авдеевку, в результате чего в своем доме погибла 47-летняя женщина. Кроме того, оккупанты обстреляли пгт Нью-Йорк.

Телесные повреждения получил 37-летний местный житель, который находился в собственном дворе - у него диагностировано ранение ноги.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Удары по населенным пунктам осуществлены, вероятно, из артиллерии. Также взрывами повреждены частные домохозяйства, многоквартирные дома и хозяйственные постройки.

Начато расследование

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города и села Донецкой области, находящиеся как на линии фронта, так и немного отдаленно от него.

Сегодня сообщалось, что Россия совершила ракетную атаку по Мирнограду Донецкой области, в результате чего погиб и пострадала. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Также российская армия рано утром 27 января атаковала город Славянск в Донецкой области. Оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре.