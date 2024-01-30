ua en ru
Вт, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ ударила по Авдеевке и Нью-Йорку: есть погибшая и раненые

Донецкая область, Вторник 30 января 2024 15:51
UA EN RU
РФ ударила по Авдеевке и Нью-Йорку: есть погибшая и раненые Фото: РФ ударила по Авдеевке и Нью-Йорку (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 30 января, обстреляла несколько городов в Донецкой области. В результате вражеских ударов погибла женщина, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Обстрел Часового Яра

Около 09:00, армия государства-агрессора обстреляла территориальную общину в Бахмутском районе. Под огнем оккупантов оказался Часов Яр.

В результате попадания средств поражения на одной из улиц частного сектора ранены 45-летний мужчина и женщина 69 лет. С осколочными ранениями пострадавшие доставлены в больницу.

Предварительно, против мирного населения войска РФ использовали FPV-дрон.

Удар по Авдеевке и Нью-Йорку

Через час враг совершил атаку на Авдеевку, в результате чего в своем доме погибла 47-летняя женщина. Кроме того, оккупанты обстреляли пгт Нью-Йорк.

Телесные повреждения получил 37-летний местный житель, который находился в собственном дворе - у него диагностировано ранение ноги.

РФ ударила по Авдеевке и Нью-Йорку: есть погибшая и раненые

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Удары по населенным пунктам осуществлены, вероятно, из артиллерии. Также взрывами повреждены частные домохозяйства, многоквартирные дома и хозяйственные постройки.

Начато расследование

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города и села Донецкой области, находящиеся как на линии фронта, так и немного отдаленно от него.

Сегодня сообщалось, что Россия совершила ракетную атаку по Мирнограду Донецкой области, в результате чего погиб и пострадала. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Также российская армия рано утром 27 января атаковала город Славянск в Донецкой области. Оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Авдеевка Донецкая область Война в Украине
NEWS
Кабмин утвердил новый законопроект о мобилизации. Скоро будет в Раде, - источник
Кабмин утвердил новый законопроект о мобилизации. Скоро будет в Раде, - источник
DAILY
Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда