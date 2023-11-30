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Россияне ударили по селу под Херсоном: трое погибших

Херсон, Четверг 30 ноября 2023 15:19
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Россияне ударили по селу под Херсоном: трое погибших Фото: россияне ударили по селу Садовое под Херсоном, трое погибших (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска по артиллерии атаковали село Садовое под Херсоном в чертвер, 30 ноября. Погибли три человека.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, Telegram-канал Херсонской областной прокуратуры.

"К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью получила 59-летняя жительница", - рассказал глава ОВА Александр Прокудин.

Позже в Херсонской областной прокуратуре добавили, что во время проведения следственных действий правоохранителями установлена гибель еще двух местных мужчин 1970 и 1956 г.р.

Обстрелы Херсонской области

Российские оккупанты изо дня в день обстреливают Херсон и область. Так, буквально сегодня, 30 ноября, российская армия атаковала село Дарьевка Херсонской области. Под обстрел попали детсад и больница, четыре человека ранены. А 29 ноября оккупанты обстреляли украинских медиков в поселке Киндийка Херсонской области. Фельдшер получила ранения.

Кроме того, российские войска, кроме правобережья, начали обстрелы левобережья Херсонской области. Таким образом, по данным ОВА, они пытаются остановить украинские войска после закрепления на нескольких плацдармах на оккупированной территории региона.

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