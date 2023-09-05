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Оккупанты из минометов атаковали село под Херсоном: ранены два человека

Херсон, Вторник 05 сентября 2023 15:24
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Оккупанты из минометов атаковали село под Херсоном: ранены два человека Фото: село Ивановка Херсонской области попало под обстрел минометов оккупантов 5 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник днем, 5 сентября, российские оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области. Ранения получили две женщины, которые в это время находились во дворах собственных домов.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Днем армия РФ обстреляла Ивановку Дарьевской общины. Предварительно, били из минометов", - рассказал он.

По его словам, ранены две женщины 53 и 73 лет. Как рассказал Прокудин, во время обстрела они находились во дворах своих домов.

"Обоих в состоянии средней тяжести госпитализировали. У пострадавших - минно-взрывные травмы, ранения грудных клеток, конечностей", - добавил глава ОВА.

Обстрелы и освобождение Ивановки Херсонской области

Военнослужащие ВСУ освободили село Ивановка в Херсонской области от российских оккупантов в июле 2022 года.

При этом село постоянно обстреливается российскими войсками, поскольку часть территории Херсонской области остается захваченной. Так, в начале июля 2023 года во время обстрела села Ивановка ранения получил местный житель.

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Херсонская область
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