Россияне сбросили на Белгородскую область сразу три авиабомбы за день, - СМИ

Что предшествовало

Напомним, россияне последнее время все чаще сбрасывают авиабомбы на Белгородскую область. Это происходит на фоне их наступления на Харьковскую область. Враг пытается атаковать украинский регион, но из-за неисправности вооружения иногда получаются подобные инциденты.

На проблемы с использованием авиабомб у россиян уже обратила внимание британская разведка. Там подчеркнули, что это несет угрозу для гражданского населения РФ.

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