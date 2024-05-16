Росіяни скинули на Бєлгородську область одразу три авіабомби за день, - ЗМІ

Що передувало

Нагадаємо, росіяни останнім часом дедалі частіше скидають авіабомби на Бєлгородську область. Це відбувається на тлі їхнього наступу на Харківську область. Ворог намагається атакувати український регіон, але через несправність озброєння іноді виходять подібні інциденти.

На проблеми з використанням авіабомб у росіян вже звернула увагу британська розвідка. Там наголосили, що це несе загрозу для цивільного населення РФ.

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