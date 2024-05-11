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У России есть проблемы с применением авиабомб, - разведка Британии

Россия, Суббота 11 мая 2024 12:54
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У России есть проблемы с применением авиабомб, - разведка Британии Фото: Россия испытывает проблемы с использованием авиационных бомб (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия испытывает проблемы с применением авиабомб, которые оккупанты иногда сбрасывают на свои территории. Это создает опасность для российского гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

В Британии напомнили, что 4 мая российский истребитель сбросил ФАБ-500 над Белгородом. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что произошел взрыв, но не назвал причину. По его словам, были повреждены 30 поврежденных домов, 10 автомобилей и 5 людей пострадали.

Также 18 февраля была информация, что возле Белгорода упала ФАБ-250, эвакуировали 150 человек.

По подсчетам СМИ, за март-апрель 2024 над Белгородской областью таким образом "впустили" 20 боеприпасов.

"Данные случаи указывают на продолжающуюся несостоятельность России успешно применять боеприпасы по определенным целям. Такие ошибки приводят к разрушительным и летальным последствиям для российского населения", - говорится в сводке.

Подобные случаи на территории РФ

РБК-Украина сообщало, что 4 мая в Белгороде раздался взрыв и были повреждения из-за, вероятно, падения авиационной бомбы. Это произошло, когда россияне обстреливали Харьков и область.

Также в апреле 2024 года российская авиация случайно сбросила ракету X-59 на Белгородскую область. Это произошло в 92 км от границы с Украиной.

Подобные случаи были зафиксированы и в прошлом году. К примеру, в апреле 2023-го российский самолет Су-34 уронил бомб на Белгород.

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