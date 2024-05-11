У России есть проблемы с применением авиабомб, - разведка Британии

Россия испытывает проблемы с применением авиабомб, которые оккупанты иногда сбрасывают на свои территории. Это создает опасность для российского гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

В Британии напомнили, что 4 мая российский истребитель сбросил ФАБ-500 над Белгородом. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что произошел взрыв, но не назвал причину. По его словам, были повреждены 30 поврежденных домов, 10 автомобилей и 5 людей пострадали.

Также 18 февраля была информация, что возле Белгорода упала ФАБ-250, эвакуировали 150 человек.

По подсчетам СМИ, за март-апрель 2024 над Белгородской областью таким образом "впустили" 20 боеприпасов.

"Данные случаи указывают на продолжающуюся несостоятельность России успешно применять боеприпасы по определенным целям. Такие ошибки приводят к разрушительным и летальным последствиям для российского населения", - говорится в сводке.