Россияне сбросили авиабомбу на жилой квартал в Новой Каховке (фото, видео)

Российская армия сбросила авиабомбу на временно оккупированную Новую Каховку в Херсонской области. Это произошло утром 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк во время брифинга.

По ее словам, оккупанты хотели атаковать управляемыми авиабомбами Берислав на правом берегу Херсонской области, но сбросили бомбу на Новую Каховку.

"Пытаясь нанести управляемыми авиабомбами очередной авиационный удар по Бериславщине, российские оккупанты уронили один из КАБов на Новую Каховку в жилом районе, повредили несколько многоквартирных домов. Есть жертвы среди местного населения, по предварительной информации", - сказала она.

Спикер добавила, что оккупанты хотят обвинить в обстреле Силы обороны Украины.

Фото: оккупанты сбросили авиабомбу на Новую Каховку (t.me/novaya_kahovka_news)

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии "Суспільному" заявил, что местные жители видели, как самолет сбросил авиабомбу на жилой квартал. По его словам, в городе серьезные разрушения.

"Пока квартал, где были попадания, окружили российские оккупанты. Они ходят по квартирам и смотрят, какие последствия", - сказал он.

В сети пишут, что повреждены дома в микрорайоне "Сокил". Оккупанты заявили о погибших и раненых.

Обстрелы Херсонской области

Напомним, Херсон и правобережную часть Херсонской области украинские военные освободили осенью прошлого года. Оккупанты постоянно обстреливают деоккупированные населенные пункты.

В частности, недавно россияне обстреляли поселок Солнечное, вражеские снаряды попали в частные дома. В результате атаки погиб 48-летний мужчина.

Также ночью 14 сентября оккупанты ударили по Белозерской общине. Снаряды попали в частный дом. Погиб 6-летний мальчик, его 13-летний брат и еще трое взрослых ранены.

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