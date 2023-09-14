Оккупанты ночью обстреляли село в Херсонской области: погиб 6-летний ребенок, есть раненые
После полуночи российские войска обстреляли село Новодмитровка Белозерской общины Херсонской области. Снаряды атаковали дом, погиб 6-летний мальчик, ранен его 13-летний брат и еще трое взрослых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
"Вражеские снаряды попали по частному дому и его территории. В результате травмы несовместимые с жизнью получил 6-летний мальчик, - говорится в сообщении.
Кроме этого, в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его 13-летний брат.
"Также ранения получили трое соседей, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь", - добавили в ведомстве.
Повреждены частные дома, хозяйственных построек.
Под обстрел попала машина "скорой"
Как рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, под обстрел также попала бригада скорой помощи, выехавшая на вызов.
"Под обстрел врага попала и карета скорой. Поврежден автомобиль, медики не пострадали", - рассказал он.
Обстрелы Херсонской области
Часть Херсонской области была освобождена украинскими войсками осенью прошлого года. Но несмотря на это освобожденные населенные пункты региона российские войска продолжают обстреливать с артиллерии. Например, 13 сентября оккупанты обстреляли Одрадокаменку Херсонской области, использовав авиацию. Два человека были ранены.
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