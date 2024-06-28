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Россия ударила по Нью-Йорку КАБом: четверо жертв, среди раненых - ребенок

Донбасс, Пятница 28 июня 2024 14:55
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Россия ударила по Нью-Йорку КАБом: четверо жертв, среди раненых - ребенок Фото: оккупанты сбросили КАБ-250 на Нью-Йорк 28 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на Нью-Йорк Донецкой области 28 июня. Один из снарядов разрушил подъезд дома - четыре человека погибли, ранен ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.

Так, российские войска в очередной раз нанесли бомбовые удары по Торецкой общине, применив, предварительно, КАБ-250.

"Один из снарядов попал по многоквартирной застройке - в результате разрушения подъезда 5-этажного дома погибли четверо гражданских в возрасте от 43 до 76 лет.

Кроме того, ранения получили 39-летняя женщина и ее 8-летняя дочь.

"Состояние ребенка оценивается как тяжелое", - отмечается в ведомстве.

Еще один снаряд попал в частный сектор, где получил ранение головы 45-летний мужчина. В общей сложности из-за этого обстрела четыре человека погибли и трое, в том числе ребенок, были ранены.

Обстрелы Нью-Йорка

Город Нью-Йорк Донецкой области расположен в 5 км от временно оккупированной с 2014 года Горловки. В связи с этим населенный пункт постоянно находится под обстрелами.

Например, в апреле оккупанты нанесли четыре авиаудара по Нью-Йорку. Тогда два человека погибли, один человек был ранен.

А ранее, в январе, из-за ударов РФ обвалился подъезд многоэтажки, пострадали люди, которые оказались под завалами.

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