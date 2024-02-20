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Россияне атаковали пограничное село в Сумской области, получили ранения четыре человека

Вторник 20 февраля 2024 09:27
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Россияне атаковали пограничное село в Сумской области, получили ранения четыре человека Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики атаковали село в Сумской области, которое находится на границе Украины и России. В результате обстрела пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Север" в Telegram.

Россияне атаковали село Бруски вероятно из миномета 120 мм. Всего было зафиксировано пять "прилетов".

В результате обстрела получили ранения четверо гражданских лиц, которые доставлены в больницу.

Обстрелы Сумской области

Российские захватчики постоянно обстреливают Сумскую область, в частности приграничные населенные пункты, граничащие с Россией.

При этом городские власти сообщали о массовой эвакуации жителей пятикилометровой зоны в приграничных с Россией громадах Сумской области. Однако затем в Сумской ОГА заявили, что о принудительной эвакуации речь не идет.

Кроме того, приграничные районы Сумской области терроризируют российские ДРГ.

Сегодня утром россияне атаковали Новослободскую общину Конотопского района, в результате чего в одном из домов возник пожар. Позже спасатели обнаружили тела двух человек.

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