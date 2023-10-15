Россияне сбросили авиабомбы на Херсон: в городе перебои со светом и интернетом

По его словам, около 10:00 с разницей в 30 минут российские истребители Су-34 нанесли авиаудары по Херсону. По предварительной информации, оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы в районе объекта критической инфраструктуры.

Проблемы со светом и интернетом

Из-за обстрелов в Херсоне исчез свет. В городе уже начали восстанавливать электроэнергию. Также в городе ухудшилась связь, отсутствует интернет.

Власти призывают жителей сделать запас еды и воды, а также обращаться в "пункты несокрушимости".

Поврежденный поезд

"Укрзализныця" сообщила, что вокзал в Херсоне был обесточен, там включили резервное питание. Ударной волной повреждены тамбуры 11 вагона поезда №102 Херсон - Киев, никто из пассажиров не пострадал.

Поезд уже уехал из зоны обстрела и продолжает движение по графику.

Обстрелы Херсона

Российские захватчики ежедневно обстреливают Херсон и ранее освобожденные населенные пункты на правобережье. Оккупанты применяют тяжелое вооружение и авиацию против мирного населения.

Так, вчера, 14 октября, россияне ударили по Херсону. Под обстрел попал один из рынков. К счастью, в результате вражеской атаки никто не пострадал.