Россияне ударили по району одного из рынков Херсона

Российские террористы обстреляли район одного из рынков Херсона. В результате удара ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

Как отметил Мрочко, враг ударил около 15:00 с временно оккупированного левого берега Херсонской области.

"Попали в районе одного из рынков. Предварительно известно о двух раненых. Информация уточняется", - пишет глава ГВА.

"Обошлось без пострадавших"

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, россияне ударили вблизи супермаркета в Днепровском районе города. Он утверждает, что в результате обстрела раненых нет.

"Армия России обстреливает город из всех видов вооружения. Так что если вы услышали звуки взрывов, даже без объявления воздушной тревоги, перейдите к укрытиям или лягте на землю", - добавил Прокудин.

Также информацию об отсутствии пострадавших позже подтвердил и Мрочко.

"Свидетели объясняют это только тем, что рабочий день закончился и покупателей почти не было. Оставались одиночные продавцы и владельцы возле своих магазинов", - заявил председатель МВА.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как писал глава Херсонской ОВА, сегодня, 14 октября, террористы ударили по Бериславу. В результате попадания по частному дому погибла 60-летняя женщина.

За прошедшие сутки россияне совершили 117 обстрелов по территории региона. Враг бил из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и БПЛА.