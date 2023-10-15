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Росіяни скинули авіабомби на об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні

Фото: росіяни скинули дві авіабомби на Херсон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські терористи скинули на Херсон попередньо дві авіаційні бомби. Атакований об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка в Telegram.

За його словами, близько 10:00 з різницею у 30 хвилин російські винищувачі Су-34 завдали авіаудари по Херсону. За попередньою інформацією, окупанти скинули дві керовані авіабомби у районі об'єкта критичної інфраструктури.

Також у мережі повідомляли, що після потужних вибухів у декількох районах Херсона спостерігалися проблеми з водою та світлом.

Обстріли Херсона

Російські загарбники щоденно обстрілюють Херсон та раніше звільнені населені пункти на правобережжі. Окупанти застосовують важке озброєння та авіацію проти мирного населення.

Так, вчора, 14 жовтня, росіяни вдарили по Херсону. Під обстріл потрапив один з ринків. На щастя, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

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