Россияне сбросили авиабомбы на больницу в Харьковской области: есть пострадавшие (фото)

По словам главы области, оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на территорию больницы.

"Проведена эвакуация 38 человек, из них пять - работники заведения, четырем на месте оказали первую медицинскую помощь. Поврежден фасад здания, окна и крыша", - написал глава области.

Начальник Харьковской полиции Владимир Тимошко, сообшил "Суспильному", что россияне сбросили две управляемые авиабомбы.

"Одна рядом, другая - прямое попадание. Из больницы с помощью полиции ГСЧС эвакуировали 38 человек, в том числе 33 больных, из которых двое — лежачих, пять человек персонала. Есть пострадавшие, данные будут позже", - написал Тимошко.

Синегубов добавил, что ликвидация последствий удара продолжается.

Обновлено 00:32: ГСЧС выложила фотографии последствий удара и сообщила об четырех пострадавших.

"Четыре человека пострадали и 38 - эвакуированы во время вражеского обстрела по гражданской больнице", - сообщили в ГСЧС.

Фото: последствия удара россиян по больнице в Харьковской области (https://t.me/dsns_telegram)

Удары россиян по Харьковской области

Ночью 31 января, россияне ударили по Харькову. Зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре. В Воздушных силах ВСУ ранее предупреждали, что в направлении Харькова движется несколько групп "Шахедов".

Также российские войска 30 января атаковали Харьков ударными дронами. В жилом доме при попадании возник пожар.