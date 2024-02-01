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Росіяни скинули авіабомби на лікарню у Харківській області: є постраждалі (фото)

Ілюстративне фото: росіяни скинули авіабомби на лікарню у Харківській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни обстрілами пошкодили лікарню у Куп'янському районі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали голови Харківської ОВА Олега Синєгубова і ДСНС України.

За словами голови області, окупанти скинули керовані авіабомби на територію лікарні.

"Проведено евакуацію 38 осіб, з них п'ять - працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах", - написав голова області.

Начальник Харківської поліції Володимир Тимошко повідомив "Супільному", що росіяни скинули дві керовані авіабомби.

"Одна поряд, інша - пряме влучення. З лікарні за допомогою поліції ДСНС евакуювали 38 осіб, у тому числі 33 хворих, з яких двоє - лежачих, п'ять осіб персоналу. Є постраждалі, дані будуть пізніше", - написав Тимошко.

Синєгубов додав, що ліквідація наслідків удару продовжується.

Оновлено 00:32: ДСНС виклала фотографії наслідків удару та повідомила про чотирьох постраждалих.

"Чотири людини постраждали і 38 - евакуйовано під час ворожого обстрілу у цивільній лікарні", - повідомили у ДСНС.

 
Фото: наслідки удару росіян по лікарні у Харківській області (https://t.me/dsns_telegram)

Удари росіян по Харківській області

Вночі 31 січня росіяни вдарили по Харкову . Зафіксовано влучення по цивільній інфраструктурі. У Повітряних силах ЗСУ раніше попереджали, що у напрямку Харкова рухається кілька груп "Шахедів".

Також російські війська 30 січня атакували Харків ударними дронами . У житловому будинку при влученні виникла пожежа.

 

 

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Війна в УкраїніКупянск