Росіяни скинули авіабомби на лікарню у Харківській області: є постраждалі (фото)

Росіяни обстрілами пошкодили лікарню у Куп'янському районі Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали голови Харківської ОВА Олега Синєгубова і ДСНС України.
За словами голови області, окупанти скинули керовані авіабомби на територію лікарні.
"Проведено евакуацію 38 осіб, з них п'ять - працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах", - написав голова області.
Начальник Харківської поліції Володимир Тимошко повідомив "Супільному", що росіяни скинули дві керовані авіабомби.
"Одна поряд, інша - пряме влучення. З лікарні за допомогою поліції ДСНС евакуювали 38 осіб, у тому числі 33 хворих, з яких двоє - лежачих, п'ять осіб персоналу. Є постраждалі, дані будуть пізніше", - написав Тимошко.
Синєгубов додав, що ліквідація наслідків удару продовжується.
Оновлено 00:32: ДСНС виклала фотографії наслідків удару та повідомила про чотирьох постраждалих.
"Чотири людини постраждали і 38 - евакуйовано під час ворожого обстрілу у цивільній лікарні", - повідомили у ДСНС.
Вночі 31 січня росіяни вдарили по Харкову . Зафіксовано влучення по цивільній інфраструктурі. У Повітряних силах ЗСУ раніше попереджали, що у напрямку Харкова рухається кілька груп "Шахедів".
Також російські війська 30 січня атакували Харків ударними дронами . У житловому будинку при влученні виникла пожежа.
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