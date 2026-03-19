Россияне ищут альтернативу Starlink: ISW раскрыл новую тактику оккупантов с дронами

По данным аналитиков, россияне активно наносят удары на глубину 40-50 км от линии фронта. В частности, на Купянском направлении для этого используют дроны типа "Молния", которые выполняют роль так называемых "материнских" беспилотников.

Как работает новая тактика РФ

По словам украинских военных, "Молния" транспортирует FPV-дроны в тыл, после чего те атакуют цели. Часто под ударами оказываются гражданские автомобили и объекты инфраструктуры.

В Институте изучения войны отмечают, что такая тактика соответствует общей кампании РФ по воздушному перехвату, направленной на нарушение логистики Украины.

В то же время украинские военные сообщают о значительных потерях врага: только за три дня на одном из направлений было уничтожено более 100 дронов "Молния".

РФ ищет замену Starlink

После ограничения доступа к Starlink российские войска столкнулись с проблемами в управлении дронами и системами командования.

Для компенсации они пытаются использовать альтернативные средства связи:

радиопередачи

оптоволоконные линии

спутниковую систему "Комета".

Однако, как отмечают военные, эти решения работают медленнее и менее эффективны, чем Starlink.

По оценкам ISW, после ограничения Starlink 1 февраля российские войска испытывают трудности на передовой. Это повлияло на их ударные возможности и системы управления (C2). Несмотря на это, РФ продолжает адаптироваться и ищет способы восстановить эффективность своих беспилотных операций в тылу Украины.