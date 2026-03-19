Россияне ищут альтернативу Starlink: ISW раскрыл новую тактику оккупантов с дронами

14:38 19.03.2026 Чт
2 мин
Что придумала Россия и при чем здесь дроны "Молния"?
aimg Ірина Глухова
Фото: россияне ищут альтернативу Starlink (Getty Images)

Армия РФ ищет альтернативы Starlink для управления дронами на фронте. Для этого захватчики активно применяют дешевые беспилотники типа "Молния", меняя тактику ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, россияне активно наносят удары на глубину 40-50 км от линии фронта. В частности, на Купянском направлении для этого используют дроны типа "Молния", которые выполняют роль так называемых "материнских" беспилотников.

Как работает новая тактика РФ

По словам украинских военных, "Молния" транспортирует FPV-дроны в тыл, после чего те атакуют цели. Часто под ударами оказываются гражданские автомобили и объекты инфраструктуры.

В Институте изучения войны отмечают, что такая тактика соответствует общей кампании РФ по воздушному перехвату, направленной на нарушение логистики Украины.

В то же время украинские военные сообщают о значительных потерях врага: только за три дня на одном из направлений было уничтожено более 100 дронов "Молния".

РФ ищет замену Starlink

После ограничения доступа к Starlink российские войска столкнулись с проблемами в управлении дронами и системами командования.

Для компенсации они пытаются использовать альтернативные средства связи:

  • радиопередачи
  • оптоволоконные линии
  • спутниковую систему "Комета".

Однако, как отмечают военные, эти решения работают медленнее и менее эффективны, чем Starlink.

По оценкам ISW, после ограничения Starlink 1 февраля российские войска испытывают трудности на передовой. Это повлияло на их ударные возможности и системы управления (C2). Несмотря на это, РФ продолжает адаптироваться и ищет способы восстановить эффективность своих беспилотных операций в тылу Украины.

Что известно о блокировке Starlink

Напомним, когда российские военные начали использовать дроны с интернетом Starlink, Украина обратилась к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой ограничить им доступ и миллиардер неожиданно встал на сторону нашей страны.

Доступ к Starlink для российских войск был заблокирован. В результате подразделения РФ на поле боя столкнулись с массовыми перебоями связи, что существенно усложнило управление войсками.

Попытки оккупантов перейти на альтернативные средства связи оказались менее эффективными, что создало для них дополнительные проблемы на фронте.

