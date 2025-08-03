Россияне штурмуют, ВСУ держат оборону: Генштаб обновил данные по фронту
За прошедшие сутки на фронте произошло 138 боевых столкновений. Российская армия нанесла более 5600 обстрелов, сбросила 140 авиабомб и применила 4482 дрона-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки противник совершил:
- 3 ракетных удара
- 67 авиационных ударов
- 5642 обстрела, в том числе 96 - из РСЗО
- 140 КАБов (управляемых авиабомб)
- 4482 дронов-камикадзе
Авиационные удары зафиксированы, в частности, по Белогорью, Новоандреевке, Григорьевке, Речном, Веселянке Запорожской области, а также по Херсону и Львову на Херсонщине.
В ответ Силы обороны Украины поразили:
- 9 районов сосредоточения живой силы и техники врага
- 2 пункта управления
- 1 радиолокационную станцию
- 5 артиллерийских средств
Ситуация по направлениям
Северо-Слобожанское и Курское направления. Украинские силы отбили 20 атак. Противник нанес 15 авиаударов, сбросил 24 КАБа и совершил 279 артиллерийских обстрелов, в том числе 6 - из РСЗО.
Южно-Слобожанское направление. ВСУ остановили 10 атак в районах Волчанска, Каменки, Волчанских Хуторов и Красного Первого.
Купянское направление. 5 раз атаковал противник, штурмы происходили возле Купянска, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово.
Лиманское направление. ВСУ сдержали 19 атак у Карповки, Григорьевки, Серебрянки, Чернещины, Среднего и Шандриголово.
Краматорское направление. зафиксировано 1 неудачную атаку вблизи Новомаркового.
Торецкое направление. 11 раз враг атаковал возле Александро-Шультино, Яблоновки, Щербиновки, Иванополье и Степановки.
Наиболее напряженный участок фронта - 37 атак вблизи Полтавки, Попового Яра, Владимировки, Красного Лимана, Никаноровки, Никаноровки, Котлиного, Миролюбовки, Новоэкономичного, Сухецкого, Родинского, Лисовки, Новопавловки, Покровска, Звирово, Удачного, Зеленого Кута и Новоукраинки.
Новопавловское направлениеПротивник провел 12 атак у Малиевки, Воскресенки, Новополя, Темировки, Толстого, Мирного, Зеленого Поля и в направлении Филиала.
Ореховское направление. Оккупанты попытались продвинуться возле Каменского.
Приднепровское направление. ВСУ отбили атаку в районе Антоновского моста.
Северское и Гуляйпольское направления. Наступательных действий враг не проводил.
Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Потери России в войне
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек.
Также украинские воины обезвредили две боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, 178 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 135 единиц автомобильной техники оккупантов.