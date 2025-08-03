Россияне штурмуют, ВСУ держат оборону: Генштаб обновил данные по фронту

За прошедшие сутки на фронте произошло 138 боевых столкновений. Российская армия нанесла более 5600 обстрелов, сбросила 140 авиабомб и применила 4482 дрона-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки противник совершил:

3 ракетных удара

67 авиационных ударов

5642 обстрела , в том числе 96 - из РСЗО

, в том числе - из РСЗО 140 КАБов (управляемых авиабомб)

4482 дронов-камикадзе

Авиационные удары зафиксированы, в частности, по Белогорью, Новоандреевке, Григорьевке, Речном, Веселянке Запорожской области, а также по Херсону и Львову на Херсонщине.

В ответ Силы обороны Украины поразили:

9 районов сосредоточения живой силы и техники врага

2 пункта управления

1 радиолокационную станцию

5 артиллерийских средств

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления. Украинские силы отбили 20 атак. Противник нанес 15 авиаударов, сбросил 24 КАБа и совершил 279 артиллерийских обстрелов, в том числе 6 - из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление. ВСУ остановили 10 атак в районах Волчанска, Каменки, Волчанских Хуторов и Красного Первого.

Купянское направление. 5 раз атаковал противник, штурмы происходили возле Купянска, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

Лиманское направление. ВСУ сдержали 19 атак у Карповки, Григорьевки, Серебрянки, Чернещины, Среднего и Шандриголово.

Краматорское направление. зафиксировано 1 неудачную атаку вблизи Новомаркового.

Торецкое направление. 11 раз враг атаковал возле Александро-Шультино, Яблоновки, Щербиновки, Иванополье и Степановки.

Наиболее напряженный участок фронта - 37 атак вблизи Полтавки, Попового Яра, Владимировки, Красного Лимана, Никаноровки, Никаноровки, Котлиного, Миролюбовки, Новоэкономичного, Сухецкого, Родинского, Лисовки, Новопавловки, Покровска, Звирово, Удачного, Зеленого Кута и Новоукраинки.

Новопавловское направлениеПротивник провел 12 атак у Малиевки, Воскресенки, Новополя, Темировки, Толстого, Мирного, Зеленого Поля и в направлении Филиала.

Ореховское направление. Оккупанты попытались продвинуться возле Каменского.

Приднепровское направление. ВСУ отбили атаку в районе Антоновского моста.

Северское и Гуляйпольское направления. Наступательных действий враг не проводил.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.