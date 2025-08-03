ua en ru
Вс, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне штурмуют, ВСУ держат оборону: Генштаб обновил данные по фронту

Воскресенье 03 августа 2025 08:30
UA EN RU
Россияне штурмуют, ВСУ держат оборону: Генштаб обновил данные по фронту Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За прошедшие сутки на фронте произошло 138 боевых столкновений. Российская армия нанесла более 5600 обстрелов, сбросила 140 авиабомб и применила 4482 дрона-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки противник совершил:

  • 3 ракетных удара
  • 67 авиационных ударов
  • 5642 обстрела, в том числе 96 - из РСЗО
  • 140 КАБов (управляемых авиабомб)
  • 4482 дронов-камикадзе

Авиационные удары зафиксированы, в частности, по Белогорью, Новоандреевке, Григорьевке, Речном, Веселянке Запорожской области, а также по Херсону и Львову на Херсонщине.

В ответ Силы обороны Украины поразили:

  • 9 районов сосредоточения живой силы и техники врага
  • 2 пункта управления
  • 1 радиолокационную станцию
  • 5 артиллерийских средств

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления. Украинские силы отбили 20 атак. Противник нанес 15 авиаударов, сбросил 24 КАБа и совершил 279 артиллерийских обстрелов, в том числе 6 - из РСЗО.

Россияне штурмуют, ВСУ держат оборону: Генштаб обновил данные по фронту

Южно-Слобожанское направление. ВСУ остановили 10 атак в районах Волчанска, Каменки, Волчанских Хуторов и Красного Первого.

Россияне штурмуют, ВСУ держат оборону: Генштаб обновил данные по фронту

Купянское направление. 5 раз атаковал противник, штурмы происходили возле Купянска, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

Россияне штурмуют, ВСУ держат оборону: Генштаб обновил данные по фронту

Лиманское направление. ВСУ сдержали 19 атак у Карповки, Григорьевки, Серебрянки, Чернещины, Среднего и Шандриголово.

Россияне штурмуют, ВСУ держат оборону: Генштаб обновил данные по фронту

Краматорское направление. зафиксировано 1 неудачную атаку вблизи Новомаркового.

Россияне штурмуют, ВСУ держат оборону: Генштаб обновил данные по фронту

Торецкое направление. 11 раз враг атаковал возле Александро-Шультино, Яблоновки, Щербиновки, Иванополье и Степановки.

Россияне штурмуют, ВСУ держат оборону: Генштаб обновил данные по фронту

Наиболее напряженный участок фронта - 37 атак вблизи Полтавки, Попового Яра, Владимировки, Красного Лимана, Никаноровки, Никаноровки, Котлиного, Миролюбовки, Новоэкономичного, Сухецкого, Родинского, Лисовки, Новопавловки, Покровска, Звирово, Удачного, Зеленого Кута и Новоукраинки.

Россияне штурмуют, ВСУ держат оборону: Генштаб обновил данные по фронту

Новопавловское направлениеПротивник провел 12 атак у Малиевки, Воскресенки, Новополя, Темировки, Толстого, Мирного, Зеленого Поля и в направлении Филиала.

Россияне штурмуют, ВСУ держат оборону: Генштаб обновил данные по фронту

Ореховское направление. Оккупанты попытались продвинуться возле Каменского.

Россияне штурмуют, ВСУ держат оборону: Генштаб обновил данные по фронту

Приднепровское направление. ВСУ отбили атаку в районе Антоновского моста.

Россияне штурмуют, ВСУ держат оборону: Генштаб обновил данные по фронту

Северское и Гуляйпольское направления. Наступательных действий враг не проводил.

Россияне штурмуют, ВСУ держат оборону: Генштаб обновил данные по фронту

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Россияне штурмуют, ВСУ держат оборону: Генштаб обновил данные по фронту

Потери России в войне

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек.

Также украинские воины обезвредили две боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, 178 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 135 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
Новости
Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая из Мукачевской РГА
Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая из Мукачевской РГА
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому