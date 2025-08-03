РФ потеряла более 900 солдат и десятки артсистем: Генштаб обновил данные

За минувшие сутки, со 2 на 3 августа, россияне потеряли в боях против Украины еще 920 солдат. Также ВСУ уничтожили 43 артсистемы и 135 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 3 августа 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 2 августа, на фронте было зафиксировано 104 боевых столкновений. Враг совершил атаки на 12 направлениях, но больше все боев было на Покровском направлении.

В частности, там враг 28 раз пытался прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Владимировка, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономичное, Сухецкое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Новоукраинка.