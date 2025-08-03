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Росіяни штурмують, ЗСУ тримають оборону: Генштаб оновив дані по фронту

Неділя 03 серпня 2025 08:30
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Росіяни штурмують, ЗСУ тримають оборону: Генштаб оновив дані по фронту Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Протягом минулої доби на фронті сталося 138 бойових зіткнень. Російська армія завдала понад 5600 обстрілів, скинула 140 авіабомб і застосувала 4482 дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за добу противник здійснив:

  • 3 ракетні удари
  • 67 авіаційних ударів
  • 5642 обстріли, зокрема 96 - із РСЗВ
  • 140 КАБів (керованих авіабомб)
  • 4482 дрони-камікадзе

Авіаційні удари зафіксовано, зокрема, по Білогір’ю, Новоандріївці, Григорівці, Річному, Веселянці Запорізької області, а також по Херсону та Львовому на Херсонщині.

У відповідь Сили оборони України уразили:

  • 9 районів зосередження живої сили та техніки ворога
  • 2 пункти управління
  • 1 радіолокаційну станцію
  • 5 артилерійських засобів

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Українські сили відбили 20 атак. Противник завдав 15 авіаударів, скинув 24 КАБи та здійснив 279 артилерійських обстрілів, зокрема 6 - із РСЗВ.

Росіяни штурмують, ЗСУ тримають оборону: Генштаб оновив дані по фронту

Південно-Слобожанський напрямок. ЗСУ зупинили 10 атак в районах Вовчанська, Кам’янки, Вовчанських Хуторів та Красного Першого.

Росіяни штурмують, ЗСУ тримають оборону: Генштаб оновив дані по фронту

Куп’янський напрямок. Противник атакував 5 разів, штурми відбувалися біля Куп’янська, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового.

Росіяни штурмують, ЗСУ тримають оборону: Генштаб оновив дані по фронту

Лиманський напрямок. ЗСУ стримали 19 атак біля Карпівки, Григорівки, Серебрянки, Чернещини, Середнього та Шандриголового.

Росіяни штурмують, ЗСУ тримають оборону: Генштаб оновив дані по фронту

Краматорський напрямок. Зафіксовано 1 невдалу атаку поблизу Новомаркового.

Росіяни штурмують, ЗСУ тримають оборону: Генштаб оновив дані по фронту

Торецький напрямок. Ворог атакував 11 разів біля Олександро-Шультиного, Яблунівки, Щербинівки, Іванопілля та Степанівки.

Росіяни штурмують, ЗСУ тримають оборону: Генштаб оновив дані по фронту

Покровський напрямок. Найбільш напружена ділянка фронту - 37 атак поблизу Полтавки, Попового Яру, Володимирівки, Красного Лиману, Никанорівки, Котлиного, Миролюбівки, Новоекономічного, Сухецького, Родинського, Лисівки, Новопавлівки, Покровська, Звірового, Удачного, Зеленого Кута та Новоукраїнки.

Росіяни штурмують, ЗСУ тримають оборону: Генштаб оновив дані по фронту

Новопавлівський напрямок.Противник провів 12 атак біля Маліївки, Воскресенки, Новополя, Темирівки, Толстого, Мирного, Зеленого Поля та в напрямку Філії.

Росіяни штурмують, ЗСУ тримають оборону: Генштаб оновив дані по фронту

Оріхівський напрямок. Окупанти спробували просунутись біля Кам’янського.

Росіяни штурмують, ЗСУ тримають оборону: Генштаб оновив дані по фронту

Придніпровський напрямок. ЗСУ відбили атаку в районі Антонівського мосту.

Росіяни штурмують, ЗСУ тримають оборону: Генштаб оновив дані по фронту

Сіверський і Гуляйпільський напрямки. Наступальних дій ворог не проводив.

Росіяни штурмують, ЗСУ тримають оборону: Генштаб оновив дані по фронту

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Росіяни штурмують, ЗСУ тримають оборону: Генштаб оновив дані по фронту

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб.

Також українські воїни знешкодили дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, 178 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 135 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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