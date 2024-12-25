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Минус 1600 оккупантов. Генштаб обновил потери врага

Украина, Среда 25 декабря 2024 07:40
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Минус 1600 оккупантов. Генштаб обновил потери врага Фото: ВСУ ликвидировали еще 1600 оккупантов за сутки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери Россия в войне против Украины превысили уже 779 тысяч солдат. За последние сутки ВСУ ликвидировали 1600 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника по состоянию на 25 декабря 2024 года составляют:

  • личного состава - около 779320 (+1600) чел,
  • танков - 9628 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 19923 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 21333 (+10) ед,
  • РСЗО - 1256 ед,
  • средства ПВО - 1030 ед,
  • самолетов - 369 ед,
  • вертолетов - 329 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20908 (+74),
  • крылатые ракеты - 2948-,
  • корабли /катера - 28 ед,
  • подводные лодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32117 (+31) ед,
  • специальная техника - 3667.

Напомним, недавно украинская разведка сообщила, что с 21 сентября 2022 года по 31 октября 2024 года РФ потеряла 98 641 мобилизованного солдата на войне против Украины.

Стоит добавить, что Москва привлекла военных Северной Кореи к боям в Курской области. Известно, что северокорейцы также несут потери.

Это подтверждают и россияне, которые попали в плен Сил обороны Украины. РБК-Украина получило эксклюзивные кадры допроса российских военнопленных, которые рассказали о том, как себя ведут и как воюют северокорейские военные.

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