Россияне еженедельно атакуют сервисы Минобороны, - Черногоренко

По словам Черногоренко, полгода назад был запущен Центр реагирования на киберинциденты. Он круглосуточно мониторит киберугрозы, поскольку киберпространство для врага - еще одно поле битвы с Украиной.

"Действительно, частота атак на наши системы она постоянна и в зависимости от того, сколько враг направляет ресурсу... Еженедельно мы сталкиваемся с атаками врага. Они меняют свой рисунок, мы все это анализируем. Центр анализирует и накапливает этот опыт", - рассказала чиновница.

Она уточнила, что в Украине научились моделировать следующие кибератаки врага, а также постоянно ищут потенциальные слабые места и устраняют их.

Также Украина сотрудничает со странами НАТО для общей защиты от киберугроз.