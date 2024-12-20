Росіяни щотижня атакують сервіси Міноборони, - Черногоренко

За словами Черногоренко, півроку тому було запущено Центр реагування на кіберінциденти. Він цілодобово моніторить кіберзагрози, оскільки кіберпростір для ворога - ще одне поле битви з Україною.

"Дійсно, частота атак на наші системи вона постійна і залежно від того, скільки ворог спрямовує ресурсу... Щотижня ми стикаємося з атаками ворога. Вони змінюють свій малюнок, ми все це аналізуємо. Центр аналізує і накопичує цей досвід", - розповіла чиновниця.

Вона уточнила, що в Україні навчилися моделювати наступні кібератаки ворога, а також постійно шукають потенційні слабкі місця та усувають їх.

Також Україна співпрацює з країнами НАТО для спільного захисту від кіберзагроз.