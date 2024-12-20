Россияне еженедельно атакуют сервисы Минобороны, - Черногоренко
Российские хакеры каждую неделю проводят кибератаки на сервисы Министерства обороны Украины. Для противодействия был создан Центр реагирования на киберинциденты.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой эфир телемарафона.
По словам Черногоренко, полгода назад был запущен Центр реагирования на киберинциденты. Он круглосуточно мониторит киберугрозы, поскольку киберпространство для врага - еще одно поле битвы с Украиной.
"Действительно, частота атак на наши системы она постоянна и в зависимости от того, сколько враг направляет ресурсу... Еженедельно мы сталкиваемся с атаками врага. Они меняют свой рисунок, мы все это анализируем. Центр анализирует и накапливает этот опыт", - рассказала чиновница.
Она уточнила, что в Украине научились моделировать следующие кибератаки врага, а также постоянно ищут потенциальные слабые места и устраняют их.
Также Украина сотрудничает со странами НАТО для общей защиты от киберугроз.
Кибератака на Украину
Напомним, Россия вчера, 19 декабря, организовала масштабную кибератаку на Украину. В частности, не работало приложение "Резерв+".
Также через некоторое время перестал работать ряд сервисов в приложении "Дія".
Детально о кибератаке - в материале РБК-Украина.
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