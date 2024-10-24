Оккупанты пытаются прорваться в Селидово с востока, но их выбивают, - НГУ

Оккупанты пытаются прорваться в Селидово с востока. Россия увеличила количество атак в районе города, но ВСУ их отбивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию .

"Россияне пытаются активно штурмовать Покровское направление и проводить частые атаки Селидово", - говорится в сообщении.

По данным Нацгвардии, группы пехоты РФ пытаются проникать в Селидово с восточных окраин, но ВСУ держат оборону, выбивая их, не давая им закрепляться, устанавливать наблюдательные или огневые позиции.

"В минувшие сутки россияне атаковали Селидово 19 раз, применяя значительное количество пехоты. Гвардейцы уничтожили 118 оккупантов, отражая эти атаки", - отметили в Нацгвардии.

Россияне активно бьют из авиации

Захватчики также активно применяют по Селидово и авиацию, окрестности города регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам.

"В общей сложности на Покровском отрезке фронта 23 октября Силы обороны отразили 38 штурмов россиян. Подразделения Нацгвардии за минувшие сутки по линии фронта уничтожили: 1 танк, 5 единиц бронетехники, 9 автомобилей, 2 склада БК и 1 станцию ​​РЭБ врага", - уточнили в Нацгвардии.