RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне из РСЗО "Град" обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые

Фото: Обстрел Донецкой области (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 3 мая, российская армия обстреляла населенные пункты Донецкой области и убила двух человек. Еще девять получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой областной прокуратуры.

"3 мая 2023 года российские оккупационные войска обстреляли, вероятно, из ствольной артиллерии, РСЗО "Град" и минометов, города Авдеевку, Константиновку, Торецк, Часов Яр, с. Заречное Лиманской общины, пгт Великую Новоселку и с. Новоукраину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки оккупантов погибли двое мужчин. Еще девять человек – восемь мужчин и женщина получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и другие телесные повреждения различной степени тяжести.

"Среди пострадавших - два работника предприятия и отец с сыном, сидевшие на скамейке возле своего дома, когда российский снаряд попал рядом с ними в приусадебный участок", - добавили в прокуратуре.

Также во многих домах выбиты окна, разбиты стекла и балконы, огнем повреждены хозяйственные постройки.

Россияне сегодня обстреляли гипермаркет в Херсоне. Они поразили железнодорожный вокзал, район супермаркета и детского сада.

Число погибших в результате атаки российских оккупантов по Херсонской области 3 мая возросло до 17 человек.

В среду 3 мая россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАвдеевкаДонецкая областьТорецкКонстантиновкаВойна в Украине