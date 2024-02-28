Ближний бой. Почему участились расстрелы украинских пленных со стороны РФ и кто ответит за геноцид

За последнее время на фронте участились расстрелы военных, попавших в российский плен. В сети распространяются соответствующие видео, правоохранители заводят уголовные дела, а Украина обращается за международной помощью.

Подробнее об этом и о том, с какой целью Россия совершает военные преступления прямо на поле боя, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: заявления уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, Facebook 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжого Марка Безручко, интервью главы департамента Офиса генпрокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрия Белоусова для "Радио Свобода", комментарии экспертов Александра Мусиенко и Александра Коваленко.

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Что известно о случаях на Донбассе и в Запорожской области

На минувших выходных в сети появилось видео расстрела украинских военных, которые сдавались в плен. На кадрах с беспилотника зафиксировано, как группа оккупантов стреляет в безоружных солдат. Некоторые из них держали руки над головой в знак того, что они сдаются.

По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, это произошло 24 февраля в Бахмутском районе (Донецкая область).

"На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не несут угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли", - отметил он.

Он также уточнил, что точное количество погибших неизвестно, но, вероятно, их было не менее семи. Лубинец добавил, что украинской стороне известно, к какой воинской части относятся военные преступники. По данным украинского проекта DeepState, жертв могло быть не семь, а девять.

Как отметили в прокуратуре, россияне расстреляли украинцев во время штурма позиций между селами Ивановское и Хромово. Защитникам приказали выйти из окопа, собрали их в одном месте и выпустили по ним автоматные очереди. В сообщении говорится, что представители страны-агрессора умышленно добили раненых и безоружных воинов, игнорируя нормы международного права.

К сожалению, этот случай не единичный, только за февраль таких было зафиксировано несколько. До инцидента под Бахмутом 18 февраля оккупанты расстреляли троих военнопленных вблизи населенного пункта Работино в Запорожской области. Тогда же в сети появилось видео расправы над двумя бойцами после штурма в районе села Веселое (Бахмутский район). Как сообщили в прокуратуре, их расстреляли в упор из автоматического оружия.

А еще 18 февраля на канале DeepState появился пост об убийстве шестерых защитников Авдеевки на позиции "Зенит". Особый цинизм ситуации добавляет то, что они были ранены и ждали эвакуации. Как заявили в 110-й отдельной механизированной бригаде ВСУ имени генерал-хорунжого Марка Безручко, выход с позиции проходил в условиях непрерывных ударов артиллерии, авиации и FPV-дронов, в том числе по эвакуационным путям.

Фото: один из массовых расстрелов произошел на позиции "Зенит" в Авдеевке (Getty Images)

Из-за стремительного наступления россиян опорный пункт "Зенит" попал в окружение, поэтому было решено связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры по обмену пленных. В итоге договорились, что раненым военным окажут помощь.

"Враг сообщил координаторам этого процесса, что согласен провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем - обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни. О том, что произошло в дальнейшем, мы узнали из вражеских ресурсов", - добавили в бригаде и назвали имена пяти из шести погибших.

По словам Лубинца, диалог с противником прошел в соответствии с международными законами и правилами, которые защищают пленных.

"У нас была возможность коммуницировать с российской стороной. Мы предварительно договорились, что раненых украинских военных официально возьмут в плен, окажут им помощь, а затем вернут через процедуру обмена. К сожалению, российская сторона в очередной раз показала, что любые договоренности могут не выполняться", - сказал он.

Он также подчеркнул, что Украина постоянно сталкивается с нарушением договоренностей, и добавил: "Мы не знаем, что с этим делать".

В начале февраля произошла трагедия возле Клещиевки под Бахмутом. При этом, как заявили в прокуратуре, есть видео, на котором командир одного из подразделений РФ отдает приказ не брать пленных. После чего сначала был расстрелян один безоружный боец с поднятыми руками, второму - бросили гранату в блиндаж.

Злоба, цинизм и геноцид. Почему россияне расстреливают пленных

Ответ на вопрос, почему оккупанты лишь делают вид, что берут украинских военных в плен, а затем казнят их, сводится к простому - для России нет законов и правил, подчеркивает Лубинец.

"Не желая покидать пленных живыми, оккупанты намеренно убивают украинских защитников… Это тяжкое международное преступление, за которое будет суровое наказание", - написал он в своем Telegram.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорит, что такие инциденты случались и раньше. Но теперь участились из-за того, что россияне не достигают своих целей на поле боя в полной мере.

"Нужно понимать, что враг у нас чрезвычайно циничный и жестокий. Они очень злые из-за своих потерь и пытаются эту злость выплеснуть на украинских военных, в частности на пленных. Поэтому случаи действительно участились по сравнению с прошлым периодом, но и раньше они происходили", - рассказал он РБК-Украина.

Увеличение числа расстрелов украинцев, которые сдаются в плен, отмечается с прошлой осени.

"Мы видим тенденцию роста таких случаев, начиная с конца ноября 2023 года. И уже в этом году это просто массовость. Это преимущественно Запорожская область, Донецкая область", - отметил глава профильного департамента Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.

Фото: прокурор Юрий Белоусов называет расстрелы украинских пленных частью российского замысла по геноциду (Виталий Носач/РБК-Украина)

А распространение видео в социальных сетях он расценивает как часть российской политики по покорению Украины и попытку ослабить сопротивление военных.

"Что свидетельствует о том, что это часть общего замысла россиян по геноциду и уничтожению украинского народа. И поэтому о таких случаях не может не знать высшее руководство - как военное, так и политическое", - добавил он.

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, сейчас это делается особо демонстративно.

"Чтобы запугать наших военных на позициях. Потому что они (россияне, - ред.) продвигаются не так быстро, как им хочется, у них нет тех побед, которых им хочется, поэтому они используют морально-психологическое давление, чтобы как-то доминировать над украинскими военными", - сказал он в беседе с РБК-Украина.

Мусиенко добавляет, что демонстрация злобы и агрессии направлена на деморализацию Сил обороны Украины. Таким образом, враг пытается спровоцировать увеличение числа "отказников" - людей, которые отказываются выполнять боевые приказы.

С другой стороны, на частоту таких инцидентов влияет характер боевых действий. На многих участках россияне штурмуют позиции пехотой, вплотную подходя к нашим окопам и позициям. Что при негативном исходе увеличивает вероятность попадания в плен.

"К сожалению, даже тех наших военных, которые вынуждены сдаться в плен, они не жалеют. Поэтому, безусловно, там, где идут активные ближние бои, таких возможностей возникает больше", - объяснил он.

Ко всему прочему, задача наполнить обменный фонд, похоже, далеко не в приоритете у россиян.

"У них обменный фонд и так, мне кажется, большой. По крайней мере, не малый", - добавил эксперт.

Уголовные дела и просьбы о помощи. Как реагирует Украина

Эти случаи попадают под действие внутренних законов Украины. Правоохранительные органы заводят уголовные дела по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

В данной статье указано, что жестокое обращение с военнопленными или мирным населением, высылка гражданских на принудительные работы, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, использование запрещенных средств ведения войны, а также приказы на такие действия наказываются тюремным сроком от 8 до 12 лет. Часть вторая - если все вышеуказанное сопряжено с умышленным убийством - на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

С начала полномасштабного вторжения открыто 19 уголовных дел по факту убийства 45 пленных. Прокурор Юрий Белоусов уточняет, что это случаи о которых известно, но их намного больше. Расстрелы фиксировались с первых дней большой войны, в частности в Черниговской и Харьковской областях. При рассмотрении дел используют информацию не только из российских видео. Следователи работают с освобожденными пленными, которые могут быть свидетелями, а также получают данные от источников на территории России.

"У нас установлены конкретные лица по некоторым из этих случаев… Есть свидетельства российских военных… У нас есть приговоры по таким случаям, которые были в Чернигове - уже есть приговор суда к пожизненному майора российской армии, который казнил военнопленного в марте 2022 года", - заявил он.

Что касается по недавним случаям, на сегодня следствие собирает материалы. Новые подозрения будут объявлены в ближайшее время. Украина делится информацией с партнерами, с Международным уголовным судом и пытается привлечь как можно больше ресурсов и стран, чтобы показать, что происходит, добавил Белоусов.

Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец пытается добиться реакции ООН и Красного Креста, но те системнро игнорируют факты военных преступлений (Виталий Носач/РБК-Украина)

Генпрокурор Андрей Костин в интервью Reuters сообщил, что в общей сложности расследуется более 122 тысяч военных преступлений, которые могли совершить российские оккупанты. Выявлено более 500 преступников и вынесено 80 приговоров. Но из-за того, что Москва чувствует безнаказанность, число будет расти. Поэтому нужна международная помощь в документировании, расследовании и судебном преследованием виновных.

Для фиксации привлекают, например, Мониторинговую миссию ООН по правам человека и обращаются в Международный комитет Красного Креста, которые наделены соответствующим мандатом. Украинская сторона апеллирует к нарушению гуманитарного права и Женевских конвенций, однако и в ООН, и в Красном Кресте эти факты системно игнорируют.

"Снова мы сообщаем о военных преступлениях, и снова - никакой реакции", - критиковал в декабре омбудсмен Дмитрий Лубинец.

На прошлой неделе он тоже направил срочные письма с требованием зафиксировать военные преступления и выяснить обстоятельства расстрелов. Эксперт Александр Коваленко сомневается, что это даст необходимый результат.

"Красный Крест - это вообще одна из первых организаций, которая продемонстрировала свое ничтожество и бесхребетность", - сказал он РБК-Украина.

Отметим, Конвенция об обращении с военнопленными (один из четырех договоров, которые охватывают Женевские конвенции) предусматривает, что стороны конфликта обязаны при любых обстоятельствах гуманно относиться к людям, которые сложили оружие или прекратили участие в боевых действиях в связи с ранением или по любой другой причине. В отношении них запрещается насилие, пытки, все виды убийств, нанесение увечий и так далее.

Фактически, с момента, когда человек поднял руки вверх и показал, что сдается, он может считаться военнопленным и находиться под защитой Конвенции. Документ действует под эгидой Красного Креста, а в 1993 году Совбез ООН включил его в состав обычного международного права, что сделало его обязательным не только для подписантов, но и других стран, вовлеченных в конфликты.

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По словам прокурора Юрия Белоусова, российские командиры на местах не только не предотвращают практику расстрела пленных, а, судя по всему, поддерживают ее и, скорее всего, отдают на это прямые приказы. Опрошенные РБК-Украина эксперты считают, что повлиять на россиян в этом плане нереально.

"Они будут поступать так, как они действуют. Такова их природа", - говорит Александр Мусиенко.

По его мнению, технологический прорыв нужен Украине не только для того, чтобы переломить ситуацию на фронте, но и чтобы снизить присутствие военных на огневых позициях. Возможно, это хотя бы частично поможет избегать ближних боев.

"Условно говоря там, где не нужно будет удерживать большое количество наших подразделений на огневых позициях, эти позиции смогут контролировать дроны или роботизированные наземные системы, а военные - работать дистанционно. Это может быть выходом, чтобы снизить вероятность попадания в плен", - добавил эксперт.