РФ в Запорожской области пытается имитировать наращивание своих военных сил, - ЦНС

Командование ВС РФ продолжает осуществлять мероприятия, направленные на создание представления о существенном наращивании своих сил и средств в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Эта информация была получена от ячеек сети движения сопротивления на территории временно оккупированной Запорожской области.

"Следует заметить, что данные мероприятия носят комплексный характер, поскольку осуществляются на уровне демонстрационных действий с привлечением вооружения и военной техники и существенного наращивания активности российских сил в медиапространстве на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдается рассредоточение вокруг Мелитополя лагерей для подготовки мобилизованных граждан РФ с обустройством необходимой материально-учебной базы и привлечением необходимых образцов вооружения и военной техники.

"Ключевые каналы распространения информации на территории временно оккупированной Запорожской области наполняются нарративами относительно успешного проведения очередного этапа боевого согласования мобилизованных военнослужащих и последующего формирования новых или доукомплектования действующих подразделений ВС РФ", - объясняют в Центре национального сопротивления.

Оккупанты заявляют, что они в дальнейшем будут применены для проведения наступательных операций на южном направлении. Также активно распространяется месседж о том, что контрнаступательная операция Сил обороны в Запорожском направлении станет "роковым шагом" со стороны высшего военно-политического руководства Украины.