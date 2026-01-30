RU

Россияне распространяют в соцсетях фейковые видео с "толстыми ВСУшниками": ЦПД объяснил цель

Фото: пропаганда врага пытается вызвать ненависть к полиции и военным (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне распространяют по соцсетям сгенерированные ИИ видео с украинскими военными, полицейскими и работниками ТЦК, на которых они изображены толстыми и говорят выгодные вражеской пропаганде вещи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Facebook.

"В соцсетях активизировалось распространение созданных с помощью искусственного интеллекта видео, персонажи которых якобы являются народными депутатами, работниками полиции, сотрудниками ТЦК и СП, украинскими военными и тому подобное. Эти сгенерированные персонажи, которых намеренно делают карикатурно толстыми, под видом сатиры продвигают тезисы российской пропаганды, направленные на раскол украинского общества", - сообщают в ЦПД.

Отмечается, что враг специально использует в этих видео максимально чувствительные для общества темы, чтобы культивировать ненависть к военным, полиции и представителям власти.

"Подобный контент, благодаря технологии ИИ, враг производит массово и часто маскирует под украинский сатирический и юмористический. Впрочем, его настоящая цель - внутренняя дестабилизация Украины и деморализация украинского общества", - добавили в центре.

Фото: эти кадры являются фейковыми (Центр противодействия дезинформации)

Россияне не впервые распространяют в сети фейковые видео об украинских военных. Например, в TikTok были замечены сгенерированные ИИ видео, где наши воины якобы рассказывают об обвале обороны, равнодушии командиров и так далее.

Такие видео подавались как "личные признания с передовой", однако на самом деле они являются продуктом генеративного искусственного интеллекта.

Ранее РБК-Украина писало, что в TikTok разгоняют фейковые видео о "массовой сдаче в плен" украинских военных вблизи Покровска.

