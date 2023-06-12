Россияне мародерят в затопленных селах на левом берегу Днепра, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне грабят села, где начинает сходить вода после взрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Да, они закрывают въезды в деревни и города и активно разграбляют там дома.

"Сейчас большая вода начинает сходить и местные хотят вернуться домой. Однако россияне закрыли въезд в эти села и города и активно разграбляют дома. В частности, такая ситуация в селе Большая Кардашинка Скадовского района. Россияне грабят даже дома, где остались люди", - пишут в ЦНС.

Также в Голой Пристани россияне заблокировали людей в местной школе. У них забрали паспорта и не отпускают домой.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью, 6 июня, россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего подтопило территории Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

По состоянию на 11 июня эвакуировано более 2,7 тысяч человек из правобережной Херсонщины, тогда как на левом берегу оккупанты не занимаются спасением людей. А при попытке гражданских эвакуироваться с левого берега на правый, они обстреляли лодку - трое погибли, 23 получили ранения.

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