Россияне роют новые линии обороны на юге, массированные атаки на Донбассе: карты боев на утро

Восток Украины

(Восток Харьковской области - Запад Луганской области)

По данным карт, украинские войска, вероятно, продолжают вести контрнаступление в направлении Сватового. При этом россияне утверждают, что якобы отбивают атаки и вместе с тем предполагают готовность к наступлению на Купянском направлении до конца ноября или декабря.

Между тем оккупанты допускают, что ВСУ якобы планируют взять Сватово до конца текущей недели, а также заявляют о форсировании украинскими силами реки Жеребец в районе Стельмаховки.

Вместе с тем в направлении Кременной также "горячо". Вероятно, украинские войска продолжают вести наступательные действия по направлению к трассе Кременная-Сватово, а враг заявляет, что украинские бойцы якобы хотят выйти на Кременную с севера.

Также сообщается, что северо-западнее Кременного ВСУ вернули Невское. Ранее уже стало известно об освобождении населенного пункта, а только вчера это признал и враг.

Донецкая область

По данным карт, российские войска продолжают наступательные действия вокруг Бахмута. Вблизи города, а также в районе Соледара продолжаются ожесточенные бои.

В свою очередь украинские силы продолжают отражать бесконечные российские атаки на Бахмут и эвакуируют гражданских в соседней Клещиевке (примерно 9 км юго-западнее Бахмута).

Вместе с тем оккупанты продолжают наступательные действия от Донецка на север, северо-запад и юго-запад. В частности, войска РФ вели наступательные операции на Авдеевском направлении (15 км к северо-западу от города Донецк).

Россияне докладывают о своих так называемых "успехах". Но, как отметили в ISW, говорить о них рано, потому что бои продолжаются. Не исключено, что оккупанты намерены захватить Павловку и Новомихайловку, чтобы потом окружить украинские силы в Угледаре, но это будет стоить значительных потерь врагу.

Юг Украины

Российские войска продолжают активные оборонительные действия, в частности на оккупированной части Херсонской области, ведут воздушную разведку и формируют рубежи обороны на восточном (левом) берегу Днепра.

Оккупанты роют окопы и закрепляются для обороны восточного берега, а именно на следующих линиях:

Новая Каховка-Днепряне-Корсунка - примерно в 45 км к востоку от Херсона

Голая Пристань - 8 км юго-западнее Херсона

на юге до Михайловки - в 45 км к югу от Херсона

Аналитики подчеркивают, что такие сообщения свидетельствуют о том, что войска РФ готовятся к длительной оборонной операции на восточном берегу.

Между тем, украинские силы продолжают контрнаступательные действия в Херсонской области, а также блокирование российских районов сосредоточения, узлов материально-технического обеспечения и военных средств в регионе.

При этом россияне продолжают эвакуировать "своих", они уже перенесли свою "администрацию" южнее, в Скадовск и заявляют, что украинское контрнаступление якобы "пока отражают", но наши бойцы продолжают бить врага, уничтожая, в частности, его склады с боеприпасами.