Росіяни риють нові лінії оборони на півдні, масові атаки на Донбасі: карти боїв на ранок

Схід України

(Схід Харківської області-Захід Луганської області)

За даними карт, українські війська, ймовірно, продовжують вести контрнаступ у напрямку Сватового. При цьому росіяни стверджують, що нібито відбивають атаки і водночас припускають готовність до наступу на Куп’янському напрямку до кінця листопада чи грудня.

Тим часом окупанти допускають, що ЗСУ нібито планують взяти Сватове до кінця поточного тижня, а також заявляють про форсування українськими силами річки Жеребець у районі Стельмахівки.

Разом з тим у напрямку Кремінної також "гаряче". Ймовірно, українські війська продовжують вести наступальні дії в напрямку траси Кремінна-Сватове, а ворог заявляє, що українські бійці нібито хочуть вийти на Кремінну із півночі.

Також повідомляється, що на північний захід від Кремінної ЗСУ повернули Невське. Раніше вже стало відомо про звільнення населеного пункту, а лише вчора це визнав і ворог.

Донецька область

За даними карт, російські війська продовжують наступальні дії навколо Бахмута. Навколо міста, а також в районі Соледару тривають запеклі бої.

Своєю чергою українські сили продовжують відбивати нескінченні російські атаки на Бахмут і евакуюють цивільних у сусідній Кліщіївці (приблизно 9 км на південний захід від Бахмута).

Разом з тим окупанти продовжують наступальні дії від Донецька на північ, північний захід та південний захід. Зокрема, війська РФ вели наступальні операції на Авдіївському напрямку (15 км на північний захід від міста Донецьк).

Росіяни доповідають про свої так звані "успіхи". Але, як зазначили в ISW, говорити про них зарано, бо ж бої тривають. Не виключено, що окупанти мають намір захопити Павлівку та Новомихайлівку, щоб потім оточити українські сили у Вугледарі, але це буде коштувати значних втрат ворогу.

Південь України

Російські війська продовжують активні оборонні дії, зокрема, на окупованій частині Херсонської області, ведуть повітряну розвідку та формують рубежі оборони на східному (лівому) березі Дніпра.

Окупанти риють окопи та закріплюються для оборони східного берега, а саме на таких лініях:

Нова Каховка-Дніпряни-Корсунка - приблизно за 45 км на схід від Херсона

Гола Пристань - 8 км на південний захід від Херсона

на півдні до Михайлівки - за 45 км на південь від Херсона

Аналітики підкреслюють, такі повідомлення свідчать про те, що війська РФ готуються до тривалої оборонної операції на східному березі.

Тим часом же українські сили продовжують контрнаступальні дії в Херсонській області, а також блокування російських районів зосередження, вузлів матеріально-технічного забезпечення та військових засобів у регіоні.

При цьому росіяни продовжують евакуювати "своїх", вони вже перенесли свою "адміністрацію" південніше, до Скадовська та заявляють, що український контрнаступ нібито "поки що відбивають", але наші бійці продовжують бити ворога, знищуючи, зокрема його склади з боєприпасами.