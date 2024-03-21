Россияне ракетой "случайно" потопили корабль в Балтийском море. СМИ показали видео

Такую причину затопления "Капитана Лобанова" журналистам подтвердил родственник члена экипажа траулера.

Он добавил, что тогда на борту судна в результате ракетного удара погибли три человека и еще четверо получили ранения. Источник также уточнил, что ракета была выпущена во время учений российского Балтийского флота - она упала на рубку капитана корабля.

Между тем местные власти заявляли, что на борту траулера произошел пожар, а причины данного инцидента пока неизвестны. Также официально были озвучены данные только об одной жертве.

"Когда забирали выживших, все прекрасно знали, что погибли три человека. И все прекрасно знали, что ударила ракета. Но они решили написать, что произошло "возгорание", - передает слова источника "Дождь".

Он добавил, что капитанскую рубку "просто снесло".

Уцелевших членов экипажа отправили в госпиталь в городе Пионерск, состояние одного из них оценивают как тяжелое.

"По словам источника, в госпитале пострадавших допросили сотрудники ФСБ, попросившие членов экипажа "не распространяться" об инциденте", - говорится в публикации.

Кроме того, сообщается, что еще одна ракета, выпущенная на военных учениях, упала в рыболовные сети рядом с промышленным судном компании МРТК, которое в тот момент было возле траулера.

СМИ также обнародовали видео, как в Балтийском море пылало судно "Капитан Лобанов".

Что предшествовало

Напомним, 19 марта российская пресса писала о пожаре на траулере "Капитан Лобанов", и что судно затонуло. Тогда руководитель пресс-службы Калининградского областного правительства Дмитрий Лысков заявил, что возгорание возникло "в результате нештатной ситуации". Других подробностей происшествия чиновник не привел.

Также в сети сообщалось, что траулер затонул в Балтике недалеко от города Пионерский. Утверждается, что один человек погиб, еще двое пропали без вести.