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Росіяни ракетою "випадково" потопили корабель в Балтійському морі. ЗМІ показали відео

Фото: траулер "Капітан Лобанов" (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

Російський траулер "Капітан Лобанов" затонув у Балтійському морі 19 березня внаслідок влучання ракети під час навчання Війсково-морського флоту ЗС РФ. Через помилковий удар на судні сталася пожежа, і риболовецький корабель пішов на дно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Дождь".

Таку причину затоплення "Капітана Лобанова" журналістам підтвердив родич члена екіпажу траулера.

Він додав, що тоді на борту судна внаслідок ракетного удару загинули троє людей та ще четверо отримали поранення. Джерело видання також уточнило, що ракета була випущена під час навчань російського Балтійського флоту - вона впала на рубку капітана корабля.

Між тим місцева влада заявляла, що на борту траулера сталася пожежа, а причини даного інциденту поки що невідомі. Також офіційно були озвучені дані лише про одну жертву.

"Коли забирали тих, хто вижив, всі чудово знали, що загинули троє людей. І всі чудово знали, що вдарила ракета. Але вони вирішили написати, що сталося "займання", - передає слова джерела "Дождь".

Воно додало, що капітанську рубку "просто знесло".

Вцілілих членів екіпажу відправили в госпіталь у місті Піонерськ, стан одного з них оцінюють як важкий.

"За словами джерела, у шпиталі постраждалих допитали співробітники ФСБ, які попросили членів екіпажу "не поширюватися" про інцидент", - йдеться у публікації.

Крім того, повідомляється, що ще одна ракета, випущена на військових навчаннях, впала в рибальські сіті поруч із промисловим судном компанії МРТК, що у той момент було біля траулера.

ЗМІ також оприлюднили відео, як у Балтійському морі палало судно "Капітан Лобанов".

Що передувало

Нагадаємо, 19 березня російська преса писала про пожежу на траулері "Капітан Лобанов", та що судно затонуло. Тоді керівник прес-служби Калінінградського обласного уряду Дмитро Лисков заявив, що загоряння виникло "внаслідок нештатної ситуації". Інших подробиць події чиновник не навів.

Також в мережі повідомлялося, що траулер затонув у Балтиці недалеко від міста Піонерський. Стверджується, що одна людина загинула, ще двоє зникли безвісти.

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