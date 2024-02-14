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Обстрел Никополя: спасатели показали видео эвакуации раненого мужчины

Никополь, Среда 14 февраля 2024 15:18
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Обстрел Никополя: спасатели показали видео эвакуации раненого мужчины Архивное фото: Россияне обстреляли Никополь и ранили человека (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 14 февраля, ударила по Никополю в Днепропетровской области и ранила мужчину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и МВД Украины.

"33-летний мужчина пострадал от артобстрела Никополя. Проникающее ранение грудной полости. Он тяжелый", - написал Лысак.

Фото: Последствия ударов (facebook.com)

По его словам, в результате атаки в городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод.

Спасение раненого

В МВД показали видео процесса эвакуации мужчины в больницу.

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, который расположен на берегу Днепра. Сейчас город находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра, нанося удары из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Вчера российские захватчики с утра обстреляли Никополь. В результате атаки погиб мужчина.

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