Обстрел Никополя: спасатели показали видео эвакуации раненого мужчины

Российская армия сегодня, 14 февраля, ударила по Никополю в Днепропетровской области и ранила мужчину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и МВД Украины.

"33-летний мужчина пострадал от артобстрела Никополя. Проникающее ранение грудной полости. Он тяжелый", - написал Лысак. Фото: Последствия ударов (facebook.com) По его словам, в результате атаки в городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод. Спасение раненого В МВД показали видео процесса эвакуации мужчины в больницу. Обстрелы Никополя Никополь - город в Днепропетровской области, который расположен на берегу Днепра. Сейчас город находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра, нанося удары из временно захваченного Энергодара Запорожской области. Вчера российские захватчики с утра обстреляли Никополь. В результате атаки погиб мужчина.