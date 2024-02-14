Обстрел Никополя: спасатели показали видео эвакуации раненого мужчины
Российская армия сегодня, 14 февраля, ударила по Никополю в Днепропетровской области и ранила мужчину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и МВД Украины.
"33-летний мужчина пострадал от артобстрела Никополя. Проникающее ранение грудной полости. Он тяжелый", - написал Лысак.
Фото: Последствия ударов (facebook.com)
По его словам, в результате атаки в городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод.
Спасение раненого
В МВД показали видео процесса эвакуации мужчины в больницу.
Обстрелы Никополя
Никополь - город в Днепропетровской области, который расположен на берегу Днепра. Сейчас город находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра, нанося удары из временно захваченного Энергодара Запорожской области.
Вчера российские захватчики с утра обстреляли Никополь. В результате атаки погиб мужчина.
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