Россияне проводят принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Херсонской области
На временно захваченных территориях Херсонской области оккупационные власти проводят принудительную паспортизацию населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Враг продолжает принудительную российскую паспортизацию граждан Украины на временно занятых территориях Херсонской области. В частности, российская оккупационная так называемая власть в Скадовске и Каланчаке, угрожая конфискацией личного имущества, заставляет ускорить процесс получения российских паспортов и переоформления бизнеса, - говорится в сообщении.
Отмечается, что пенсионерам без российского паспорта, оккупанты угрожают оставить без пенсионных выплат.
В Генштабе отметили, что на фоне этого у местных граждан возникло социальное напряжение и опасения по поводу потери собственного имущества и бизнеса.
Напомним, на временно оккупированных территориях Украины враг совершает подомовые обходы и изымает украинские паспорта под разными предлогами.
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