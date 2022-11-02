Оккупанты проводят "эвакуацию" с левобережья Херсонской области: в Генштабе раскрыли детали
Российские оккупанты "эвакуируют" жителей ряда населенных пунктов, которые находятся на левобережной части Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
По данным украинского военного командования, "эвакуация" была зафиксирована в поселке Горностаевка Херсонской области.
"По имеющейся информации, с 31 октября текущего года из населенного пункта Горностаевка начат вывоз коллаборантов с семьями, медперсонала и оборудования из центральной районной больницы", - отмечают в Генштабе.
Напомним, ранее стало известно, что 1 ноября российские военные анонсировали принудительную эвакуацию мирных жителей из временно оккупированного Каховского района Херсонской области.
Также мы писали, что оккупационные власти Херсонской области объявили о расширении "зоны эвакуации" на 15 километров вглубь области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.