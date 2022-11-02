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Оккупанты проводят "эвакуацию" с левобережья Херсонской области: в Генштабе раскрыли детали

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Среда 02 ноября 2022 18:29
Оккупанты проводят "эвакуацию" с левобережья Херсонской области: в Генштабе раскрыли детали Иллюстративное фото: россияне проводят "эвакуацию" с левобережья Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты "эвакуируют" жителей ряда населенных пунктов, которые находятся на левобережной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным украинского военного командования, "эвакуация" была зафиксирована в поселке Горностаевка Херсонской области.

"По имеющейся информации, с 31 октября текущего года из населенного пункта Горностаевка начат вывоз коллаборантов с семьями, медперсонала и оборудования из центральной районной больницы", - отмечают в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что 1 ноября российские военные анонсировали принудительную эвакуацию мирных жителей из временно оккупированного Каховского района Херсонской области.

Также мы писали, что оккупационные власти Херсонской области объявили о расширении "зоны эвакуации" на 15 километров вглубь области.

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