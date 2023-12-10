Россияне провели рейд против украинского подполья в Херсонской области, - ЦНС

Отмечается, что командированные полицаи из Следственного комитета РФ провели рейд в Геническом районе в поисках подполья. Во время мероприятия оккупанты перекрывали село, обыскивали дома и пытались выявить информаторов Сил Обороны Украины.

Однако фактически россияне занимались традиционным делом - мародерством, репрессиями и запугиванием. Особое внимание враг уделял тем, кто отказался получать паспорт РФ.

Террористические методы РФ на оккупированных территориях

Российские захватчики регулярно усиливают свой контроль на временно оккупированных территориях Украины.

Так, с 1 января 2024 года оккупанты запретили на оккупированных территориях движение автотранспорта с украинскими номерами.

Кроме того, с начала 2024 года захватчики будут отказывать в медицинском обслуживании украинцам, которые не получили паспорт РФ на оккупированных территориях.

Также российские террористы формируют этнические криминогенные группировки из мигрантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.