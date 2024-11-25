Россияне провели на оккупированных территориях Украины конкурс по управлению БпЛА

Конкурс назывался "Воздушный патруль". Это проект кремлевского союза боевых искусств, финансируемый непосредственно диктатором Владимиром Путиным. Он активно внедряется во всех учебных заведениях не только в Донецкой области, но и на всех временно оккупированных территориях Украины.

В ЦНС отметили, что Кремль рассматривает обучение украинских детей управлению беспилотными летательными аппаратами, как один из ключевых навыков в подготовке к военной службе и участию в будущем в войне против собственной страны.

"Оккупационные власти активно привлекают молодежь, включая детей, в свои милитарные структуры и к работе на объектах военно-промышленного комплекса. Используя гражданских лиц, особенно детей, для военных целей, Кремль в очередной раз демонстрирует пренебрежительное отношение к международным стандартам и правам человека", - говорится в сообщении.