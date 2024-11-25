Россияне провели на оккупированных территориях Украины конкурс по управлению БпЛА

На временно оккупированных территориях Донецкой области российские захватчики провели конкурс по умению управлять беспилотными летательными аппаратами. Победил десятилетний житель временно захваченной Макеевки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Конкурс назывался "Воздушный патруль". Это проект кремлевского союза боевых искусств, финансируемый непосредственно диктатором Владимиром Путиным. Он активно внедряется во всех учебных заведениях не только в Донецкой области, но и на всех временно оккупированных территориях Украины.
В ЦНС отметили, что Кремль рассматривает обучение украинских детей управлению беспилотными летательными аппаратами, как один из ключевых навыков в подготовке к военной службе и участию в будущем в войне против собственной страны.
"Оккупационные власти активно привлекают молодежь, включая детей, в свои милитарные структуры и к работе на объектах военно-промышленного комплекса. Используя гражданских лиц, особенно детей, для военных целей, Кремль в очередной раз демонстрирует пренебрежительное отношение к международным стандартам и правам человека", - говорится в сообщении.
На временно оккупированных территориях Украины ухудшается социально-экономическая ситуация.
На днях стало известно об усилении репрессий в отношении проукраински настроенных детей. В школы начали часто наведываться инспекторы по делам несовершеннолетних.
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики раздают квартиры жителям из Средней Азии.
Тем временем во временно оккупированных районах Запорожской области приближается катастрофа в жилищно-коммунальном хозяйстве.
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