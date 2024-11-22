Во временно оккупированном Запорожье назревает катастрофа в ЖКХ, - ЦНС
Во временно оккупированных районах Запорожской области захватчики прекратили платить зарплаты работникам жилищно-коммунального хозяйства. В регионе назревает катастрофическая ситуация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что из-за прекращения выплат, ситуация выходит из-под контроля. В жилищно-коммунальном хозяйстве наблюдается критическая нехватка работников, а те, кто пытается обеспечить жизнедеятельность Мелитопольского района, не получают зарплаты.
"83 рабочих "реформированного" россиянами ЖКХ Акимовского района уже с лета работают "за спасибо". Поэтому на предприятии начались увольнения. Особенно опасной ситуация выглядит в начале отопительного сезона и зимы", - говорится в сообщении.
В ЦНС добавили, что работа оккупантов в разбомбленных украинских городах заключается лишь в распиливании кремлевских средств, которые выдаются на «восстановление».
К примеру, во временно оккупированном Мариуполе местным жителям пообещали установить окна в уничтоженных домах только после окончания "СВО".
Ситуация на оккупированных территориях
Россия усиливает паспортизацию населения временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. С декабря будут признаны недействительными паспорта т.н. "ДНР" и "ЛНР".
Также российский агрессор "обучает" учителей на оккупированных территориях Украины. В частности, дипломы по "переподготовке" получили десятки педагогов-коллаборационистов из Энергодара и близлежащих сел.
А в одной из школ оккупированного района Запорожской области, оккупант собирал средства на войну против Украины.
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