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Во временно оккупированном Запорожье назревает катастрофа в ЖКХ, - ЦНС

Запорожская область, Пятница 22 ноября 2024 02:41
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Во временно оккупированном Запорожье назревает катастрофа в ЖКХ, - ЦНС Фото: российские захватчики не выплачивают зарплату сотрудникам ЖКХ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Во временно оккупированных районах Запорожской области захватчики прекратили платить зарплаты работникам жилищно-коммунального хозяйства. В регионе назревает катастрофическая ситуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что из-за прекращения выплат, ситуация выходит из-под контроля. В жилищно-коммунальном хозяйстве наблюдается критическая нехватка работников, а те, кто пытается обеспечить жизнедеятельность Мелитопольского района, не получают зарплаты.

"83 рабочих "реформированного" россиянами ЖКХ Акимовского района уже с лета работают "за спасибо". Поэтому на предприятии начались увольнения. Особенно опасной ситуация выглядит в начале отопительного сезона и зимы", - говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что работа оккупантов в разбомбленных украинских городах заключается лишь в распиливании кремлевских средств, которые выдаются на «восстановление».

К примеру, во временно оккупированном Мариуполе местным жителям пообещали установить окна в уничтоженных домах только после окончания "СВО".

Ситуация на оккупированных территориях

Россия усиливает паспортизацию населения временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. С декабря будут признаны недействительными паспорта т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Также российский агрессор "обучает" учителей на оккупированных территориях Украины. В частности, дипломы по "переподготовке" получили десятки педагогов-коллаборационистов из Энергодара и близлежащих сел.

А в одной из школ оккупированного района Запорожской области, оккупант собирал средства на войну против Украины.

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